Hannover (www.anleihencheck.de) - War das bereit die letzte Aktion vor einer Pause? Das ist die Frage in London! Die Bank of England hat soeben eine weitere Anhebung der Bank Rate um 50 Bp auf 4,00%verkündet, so Bernd Krampen von der NORD/LB.Diese Nachricht sei keine Überraschung. Das Abstimmungsverhalten der Notenbanker deute mittlerweile auf eine perspektivisch wohl eher vorsichtigere Gangart hin. Angesichts der zu erwartenden langsamen Normalisierung der Inflationsentwicklung und der sich nunmehr deutlich erkennbaren Eintrübung der Konjunktur verringere das Zeitfenster, in dem die "hawkishen" Zentralbanker in London noch Leitzinsanhebungen durchsetzen könnten, nun quasi auf die Größe eines Mauselochs! Damit dürfte zunehmend die Frage in den Raum rücken, ob man die Bank Rate in 2023 überhaupt nochmals anheben solle. ...

