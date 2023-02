Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Es war klar, dass die Europäische Zentralbank (EZB) heute die Leitzinsen um 50 Basispunkte anhebt, so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK AG.Die viel spannendere Frage sei, wie lange der strenge monetäre Kurs noch weitergehe - weitergehen müsse!Die Inflationsentwicklung gebe zumindest bisher keinen Anlass zur Entwarnung. Die Verbraucherpreise in der Eurozone würden zwar sinken - und das zuletzt auch stärker als erwartet. Doch die Kernrate, also die Preise ohne Energie und Lebensmittel, lägen jetzt den vierten Monat in Folge bei 5% oder sogar darüber - ein Hinweis darauf, dass sich der Preisauftrieb verfestige. Diesen müsse die EZB bekämpfen und daher dürfte sie vorerst ihren Kurs beibehalten. ...

