Zum Start der Biathlon-WM im thüringischen Oberhof überträgt das ZDF am Mittwoch, 8. Februar 2023, ab 14.15 Uhr, die 4 x 6 Kilometer Mixed Staffel. Bis 19. Februar 2023 stehen in der Rennsteig-Arena insgesamt zwölf Medaillen-Entscheidungen bei der 53. Biathlon-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Die deutschen Athletinnen und Athleten um Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Co. hoffen auf ein erfolgreiches Heimspiel im thüringischen Biathlon-Mekka."sportstudio live" im ZDF berichtet an diesen fünf WM-Tagen von sechs Rennen live in Oberhof:Mittwoch, 8. Februar 2023, ab 14.15 Uhr (4 x 6 Kilometer Mixed Staffel)Freitag, 10. Februar 2023, ab 14.05 Uhr (7,5 Kilometer Sprint Frauen)Samstag, 11. Februar 2023, ab 14.20 Uhr (10 Kilometer Sprint MännerSonntag, 12. Februar 2023, ab 13.10 Uhr (10 Kilometer Verfolgung Frauen, 12.5 Kilometer Verfolgung Männer)Dienstag, 14. Februar 2023, 14.10 Uhr (20 Kilometer Einzel Männer)ZDF-Moderator Alexander Ruda führt durch die Biathlon-Übertragungen aus Oberhof. ZDF-Biathlon-Experte Sven Fischer ist für die fachliche Analyse dabei. ZDF-Biathlon-Expertin Laura Dahlmeier bringt zudem ihre Fachkompetenz in die Übertragungen ein. Als ZDF-Live-Reporter ist Christoph Hamm im Einsatz, als Co-Kommentator Herbert Fritzenwenger.In Oberhof wird zum zweiten Mal eine Biathlon-WM ausgetragen. Athletinnen und Athleten aus 30 Nationen gehen beim Saison-Höhepunkt an den Start. Biathlon-Weltmeisterschaften werden seit 1958 in jedem Jahr ausgerichtet, in dem keine Olympischen Winterspiele stattfinden. In Deutschland fand zuletzt 2012 eine Biathlon-WM statt - damals in Ruhpolding. Oberhof war erstmals 2004 Austragungsort einer Biathlon-WM.Die Biathlon-Übertragungen im ZDF werden mit Audiodeskription und Untertiteln angeboten.