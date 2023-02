© Foto: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski



Der DAX startet nach dem EZB-Entscheid durch. Warum Investment-Trader Andre Horst sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lässt, und auf welche Trades er in dieser Marktphase setzt: Jetzt im Video ansehen!

Obwohl rund um die Zinsentscheide und Quartalsberichte jede Menge Prognosen kursieren, verlässt sich Investment-Trader Andre Horst von PP Asset Management lieber auf seinen systematischen Trading-Ansatz. Anstatt den Zahlen hinterherzulaufen verfolge er das Ziel, nicht ständig den Kurs wechseln zu müssen.

Andre Horst und sein Investment-Trading-Ansatz sind Bestandteil des Five Lions Zertifikat. Fünf Top-Strategien, vereint in einem Wertpapier. JETZT HIER KLICKEN und Five Lions kennen lernen!

Wie seine Trades aus der vergangenen Woche gelaufen sind, wieso er kürzlich einen "Fallschirm" zur Absicherung aufgespannt hat und warum er sich jetzt ausschließlich mit Long-Trades positioniert. Jetzt einschalten und mehr erfahren!

Moderation: Lucas Choque, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion