Zuletzt im Dezember 2022 hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5% angehoben. Ziel des Ganzen: Die Senkung der Inflation. Im Moment schwächt die Teuerung in den Euroländern ab, aber bei 8,5% ist das 2%-Inflationsziel noch in weiter Ferne.Leitzins wird erhöhtDeshalb greift die EZB weiter an. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 02.02.2023, verkündete Präsidentin Christine Lagarde eine weitere Erhöhung des Leitzinses auf 3% - den höchsten Stand seit 2008. ...

