Fuer folgende Geschaefte in der ISIN CZ0005112300, Wertpapier-Name: CEZ AS INH. KC 100, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Datum Zeit Volumen Preis

02.02.2023 17:02:44 100 34,72

02.02.2023 17:03:16 200 34,96

Fair Value lt. Antragsteller: 38,22 EUR

