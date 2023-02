EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Vereinbarung

Mutares nimmt exklusive Verhandlungen im Hinblick auf die Übernahme von Walor International auf



02.02.2023 / 18:30 CET/CEST

Mutares nimmt exklusive Verhandlungen im Hinblick auf die Übernahme von Walor International auf Ein wesentlicher Schritt in Richtung einer möglichen Transaktionsrealisierung im zweiten Quartal 2023

Europäischer Marktführer in der Herstellung von geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen mit einem Umsatz über EUR 200 Mio. München, 2. Februar 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ist mit dem Mehrheitsaktionär in eine exklusive Verhandlungsphase zum Erweb von Walor International eingetreten. Das Unternehmen wird im Falle einer erfolgreichen Übernahme das Segment Automotive & Mobility als Ergänzung zu den auf die Herstellung von Stahlteilen spezialisierten weiteren Aktivitäten (PrimoTECS, Rasche, Cimos und in naher Zukunft Magna-Blanquefort) stärken. Die erfolgreiche Durchführung der geplanten Transaktion hängt noch von abschließenden Vereinbarungen mit den Gläubigern und Minderheitsaktionären des Unternehmens ab und wird nach Konsultation der Betriebsräte des Unternehmens und der zuständigen Kartellbehörden im zweiten Quartal 2023 erwartet. Walor International hat seinen Hauptsitz in Laval, Frankreich, und beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter, die einen Umsatz von über EUR 200 Mio. erwirtschaften. Das Unternehmen ist ein europäischer Marktführer in der Herstellung von geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen und bietet eine umfassende Produktpalette für Antriebsstränge, Lenksysteme, Rohkarosserien und passive Sicherheitsanwendungen für Personenkraftwagen. Walor profitiert von einer umfangreichen industriellen Präsenz mit Schwerpunkt in Frankreich, ist aber auch in Deutschland, Rumänien, Mexiko und China vertreten und nutzt ein umfassendes Spektrum an Schmiede- und Bearbeitungstechnologien. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Mit diesem ersten Schritt hin zu einer potenziellen Übernahme von Walor International zeigen wir erneut unser kontinuierliches Engagement für Investitionen in führende französische Unternehmen und ermöglichen die Konsolidierung der Stahlschmiede- und Stahlbearbeitungsaktivitäten auf europäischer Ebene. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit dem starken Managementteam von Walor das Wachstums- und Rentabilitätspotenzial des Unternehmens weiter erschließen und die Gruppe in eine neue Dimension und zu nachhaltiger Rentabilität führen können."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150 Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

