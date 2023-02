Der S&P500 konnte am Vortag kräftig ansteigen und durchbrach, angetrieben durch den Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed, auch den Widerstandsbereich um 4.100 Punkte. Am heutigen Donnerstag notiert der S&P 500 bereits im Bereich von 4.180 Punkten und nimmt Kurs auf die Marke von 4.200 Punkten. Am Vortag hieß es im Insight: "Als Signalgeber stehen kurzfristig der 50er-EMA auf der Unterseite bei 4.016 Punkten und der Widerstand um 4.100 Punkte auf ...

