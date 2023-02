PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Donnerstag fester geschlossen. Die größten Kursgewinne gab es dabei in Warschau, während es in Moskau verhaltener zuging.

Auch in Westeuropa wurden an einem von Zinsentscheidungen geprägten Handelstag kräftige Gewinne eingefahren. An den Aktienmärkten macht sich mehr und mehr die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken breit. Zwar habe die EZB den Leitzins wie erwartet um 0,5 Prozentpunkte angehoben und für März erst einmal einen Schritt in gleicher Größenordnung avisiert, doch hätten die Äußerungen in der Pressekonferenz zur Zinsentscheidung nicht mehr ganz so streng geklungen wie zuletzt, erklärte Analyst Greg Fuzesi von der Bank JPMorgan.

Auch die tschechische Notenbank brachte ihrerseits keine Überraschungen, indem sie ihren Leitzins unverändert bei 7 Prozent beließ. Die Analysten der Erste Group erwarten ab August erste Zinssenkungen und bis dahin einen stabilen Zinssatz. Der Prager PX gewann vor diesem Hintergrund 0,70 Prozent auf 1351,96 Punkte.

Unter den tschechischen Einzelwerten gab es im PX keine Verlierer, am stärksten ging es für die Papiere der Moneta Money Bank und des Waffenherstellers Colt CZ um 1,6 beziehungsweise 1,7 Prozent bergauf. Die Aktien von CEZ stiegen um 0,6 Prozent. Der Versorger habe mit seinem Jahresausblick für das bereinigte Nettoergebnis positiv überrascht, was unter anderem an geringeren Auswirkungen von Übergewinnsteuern liege, erklärte Experte Petr Bartek von der Erste Group.

Der ungarische Leitindex Bux erholte sich mit einem Aufschlag von 0,96 Prozent auf 45 643,29 Zähler etwas von den Verlusten der ersten Wochenhälfte. Die Anteile der OTP-Bank verzeichneten mit plus 1,3 Prozent erstmals in dieser Woche Zuwächse. Gefragt waren außerdem die Aktien des Ölkonzerns MOL mit plus 1,5 Prozent. Für jene des Pharmakonzerns Gedeon Richter gab es mit plus 0,2 Prozent nur knappe Gewinne.

Auch der Warschauer Aktienmarkt zeigte sich stark. Der Wig-20 kletterte um 1,70 Prozent auf 1903,79 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 1,45 Prozent auf 61 367,64 Zähler zu. Bei hohem Volumen zogen die Allegro-Papiere um 5,1 Prozent an und auch für die Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen und der PKO Bank ging es mit Kursgewinnen von bis zu 1,1 Prozent aufwärts.

Kursgewinne in nur geringerem Ausmaß gab es in Moskau. Der RTS-Index schloss 0,16 Prozent höher bei 1004,08 Punkten./spa/ste/APA/tih/jha/

