ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die jüngsten Quartalszahlen von 47,40 auf 49,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Chipkonzerns habe in den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr erhebliche Vorsicht eingepreist, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Je nachdem, wie sich die Makro- und Währungstrends künftig entwickeln, sehe er aber Aufwärtspotenzial für die Aktien. Das Unternehmen sei weiterhin ein bedeutender Profiteur vieler langfristiger Trends wie Dekarbonisierung und Elektrifizierung/Automatisierung von Fahrzeugen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 17:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

