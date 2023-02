- EXS4318 ist der erste von Exscientia entwickelte Kandidat im Bereich Immunologie und Entzündungen und sein viertes Molekül, das in die Klinik kommt -

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) gab heute bekannt, dass EXS4318 ('4318), ein Wirkstoff, der von Exscientia entwickelt und von Bristol Myers Squibb im August 2021 einlizenziert wurde, in den Vereinigten Staaten in die klinischen Phase-1-Studien eingetreten ist. Das Präparat wird für immunologische und entzündliche Indikationen (I&I) entwickelt. Bristol Myers Squibb wird die klinische und kommerzielle Entwicklung beaufsichtigen, und Exscientia hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen sowie, im Falle der Zulassung, auf gestaffelte Tantiemen aus dem Nettoumsatz des Produkts.

"Wir freuen uns, dass Bristol Myers Squibb mit der klinischen Prüfung von '4318 beginnt, dem ersten I&I-Kandidaten von Exscientia, der in die Klinik kommt. PKC theta ist ein attraktives Zielmolekül für die Immunmodulation; es war jedoch eine Herausforderung für die Forschung, ein kleines Molekül mit der erforderlichen Wirksamkeit sowie der Selektivität gegenüber anderen, eng verwandten Kinasen zu entwickeln", sagte David Hallett, Ph.D., Chief Scientific Officer bei Exscientia. "Unsere von Experten geleitete KI-Design-Plattform konnte einen ausgewogenen Kandidaten liefern, der eine hohe On-Target-Aktivität bei gleichzeitig hoher Selektivität und einem günstigen therapeutischen Index in Studien zur Zulassung für die IND gezeigt hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Exscientia, der die Stärke und Flexibilität unserer Präzisionsdesign-Plattform bei der effizienten Entwicklung hochwertiger Therapeutika verdeutlicht."

Experten, die mit Hilfe der generativen KI-Design-Plattform des Unternehmens nach Wirkstoffen suchen, identifizierten EXS4318 innerhalb von 11 Monaten nach Beginn der Entwicklung und es war der 150.neue Wirkstoff, der in diesem Programm synthetisiert wurde. Das Profil des Zielprodukts stellte eine besondere Herausforderung dar, da eine anhaltende, hohe Hemmung des Ziels erforderlich ist, um die Wirksamkeit zu erzielen, und gleichzeitig eine niedrige Tagesdosis für den Menschen erforderlich ist. PKC theta ist strukturell mehreren verwandten Kinasen ähnlich, was es schwierig macht, die hohe Selektivität zu erreichen, die erforderlich ist, um Off-Target-Effekte zu vermeiden.

PKC theta, von Exscientia früher als Kinase X bezeichnet, war eines der ersten niedermolekularen Programme, die Teil der ursprünglichen Zusammenarbeit von Bristol Myers Squibb mit Celgene im Jahr 2019 waren. Im Mai 2021 erweiterten Bristol Myers Squibb und Exscientia die Zusammenarbeit in den Bereichen I&I und Onkologie, was für Exscientia eine höhere Wirtschaftlichkeit bedeutet. EXS4318 ist der vierte von Exscientia erfundene Arzneimittelkandidat, der in die Klinik kommt.

Über PKC theta

PKC theta spielt eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der T-Zell-Funktion und ist ein Hauptfaktor für mehrere weit verbreitete Autoimmunkrankheiten. PKC-Theta-Inhibitoren haben Potenzial bei entzündlichen und immunologischen Erkrankungen.

Über Exscientia

Exscientia ist ein Pharmatechnologieunternehmen, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise mit Hilfe von KI widmet. Exscientia hat die erste funktionale Plattform für Präzisionsonkologie entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreiche Orientierungshilfe bei der Behandlungswahl und bessere Ergebnisse für die Patienten bietet. Auch bringt sie mit Hilfe von KI entwickelte niedermolekulare Verbindungen bis zur klinischen Entwicklung voran. Unsere interne Pipeline richtet ihren Fokus auf die Nutzung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausdehnt. Wir sind davon überzeugt, dass mit unserem neuen Ansatz zur Schaffung von Arzneimitteln die besten Ideen der Wissenschaft schnell in die besten Medikamente für Patienten umgesetzt werden können.

