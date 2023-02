London (ots/PRNewswire) -Um das globale Halbleiter-Ökosystem weiter zu verbessern, zu stärken und auszubauen, startet der International Semiconductor Executive Summits (ISES) den International Semiconductor Executive Summits (ISES) Middle East, der am 22. und 23. Februar in Oman, in Maskat, stattfinden wird. Die International Semiconductor Executive Summits veranstalten Executive Leadership Platforms in der Halbleiterfertigung in den Regionen USA, Taiwan, China, Europa und Südostasien, die wichtige Themen in den Bereichen Chipdesign, Advanced Packaging, MEMS & Sensoren, Speicherfertigung, Automobilelektronik, 5G & 6G, IoT, Metaversum und mehr behandeln.Die erste Halbleiter-Veranstaltung im Golf-Kooperationsrat (GCC) wird am 22. und 23. Februar 2023 in Maskat, Oman, stattfinden. Die Veranstaltung kombiniert ein internationales Führungspublikum, sehr wichtige Themen und exklusiven Zugang zu unglaublichen kulturellen Highlights für alle Teilnehmer. Um weitere Informationen zu erhalten und sich für das Gipfeltreffen anzumelden, besuchen Sie bitte https://isesglobal.com/events/ises-middle-east/Das Ministerium ist die zuständige Stelle für die Formulierung und Umsetzung der digitalen Strategien und Programme der Regierung im Sultanat Oman. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Effizienz der Regierungsarbeit zu erhöhen, Innovationen bei der Erbringung von Dienstleistungen zu unterstützen und die Ausgaben und das Wirtschaftswachstum durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie zu steigern."Oman ist das perfekte Zentrum für die Entwicklung von Halbleiterdesign und -infrastruktur im Golf-Kooperationsrat. Es ist die Heimat einer jungen, wohlhabenden und gut ausgebildeten Bevölkerung. Auf der globalen und regionalen Suche nach technischen Talenten wird der Oman zu einem bevorzugten Ziel für führende Technologieunternehmen werden, die globale Entwicklungszentren einrichten, und für lokale Champions, die international expandieren."International Semiconductor Executive Summits (ISES) Middle East bietet über diese Plattform sowohl lokalen als auch multinationalen Unternehmen im Lande volle Mitgliedsvorteile. Die Mitglieder des International Semiconductor Executive Summits (ISES) Middle East haben Zugang zu den reichhaltigen, offenen Dialogen mit Fachexperten über die Branche, Technologien, Märkte, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodelle mit persönlicher, lokaler Vertretung, Interessenvertretung und hochkarätigen Veranstaltungen.Dr. Ali bin Amer Al-Shidhani, Unterstaatssekretär im Ministerium für Verkehr, Kommunikation und Informationstechnologie, sagte: "Dieser Gipfel wird organisiert, um die Ziele der Oman Vision 2040 umzusetzen. Das Ministerium ist daran interessiert, mehr Investitionsprojekte im Kommunikations- und Informationstechnologiesektor im Sultanat Oman zu realisieren und globale Unternehmen der Halbleiterindustrie anzuziehen. Dies wird die wirtschaftliche Diversifizierung fördern und der omanischen Jugend Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.""Die Mitglieder des Beirats, die Mitglieder und die Gemeinschaft des International Semiconductor Executive Summits (ISES) und ich sind bestrebt, die Art und Weise, wie wir expandieren, um eine umfassendere Wertschöpfungskette zu bedienen und einzubinden, ständig zu verbessern und neu zu gestalten. In schnell wachsenden und aufstrebenden Märkten wie dem Golf-Kooperationsrat müssen wir unsere Ressourcen nutzen, um der Zeit voraus zu sein, indem wir eine wertvolle, neutrale Plattform zur Maximierung und zum Wachstum der Lieferkette bereitstellen, die die Welt dringend benötigt", sagte Salah Nasri, Präsident von International Semiconductor Executive Summits (ISES)Registrieren Sie sich noch heute und sichern Sie sich Ihren Pass unter: https://isesglobal.com/events/ises-middle-east/Informationen zu International Semiconductor Executive Summits (I.S.E.S.)I.S.E.S. ist ein Ort, an dem sich Entscheidungsträger in der Halbleiterfertigung treffen, um sich in einem vertrauenswürdigen Netzwerk zu inspirieren, zusammenzuarbeiten und Ideen auszutauschen. Ein führender Branchenverband, der sich aus Mitgliedern des gesamten Halbleiter-Ökosystems zusammensetzt, die für die Innovationen in den Bereichen Ausrüstungs- und Materialhersteller, OSATs, Foundries, IDMs, IC-Design-Häuser, Software und Dienstleistungen bis hin zu den eigentlichen Endverbrauchern wie High Performance Computing, KI, Automobilelektronik, 5G/6G usw. verantwortlich sind. I.S.E.S. veranstaltet seine Gipfeltreffen jährlich in den folgenden Regionen: USA, Deutschland, Italien, Taiwan, China und Singapur. MEMS World Summit EU, China und Südostasien sind strategische I.S.E.S.-Gemeinschaften.I.S.E.S. bietet eine einzigartige Branchenplattform für die Zusammenarbeit, auf der weltweit führende Unternehmen mit Gleichgesinnten, Partnern und Kunden in Kontakt treten und Innovationen entwickeln, um die Halbleiterindustrie voranzubringen.Besuchen Sie www.isesglobal.com, um mehr zu erfahren und uns zu kontaktieren und verbinden Sie sich mit den International Semiconductor Executive Summits (I.S.E.S) auf LinkedIn (Hyperlink: https://www.linkedin.com/company/internationalsemiconductorexecutivesummit/), YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=9TjWccCFQfo) und WeChat.Medienkontakt:Maxine Fermin,maxine.fermin@isesglobal.com, +1 888 570 5141