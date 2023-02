Die Woche der Notenbanken: Die US-Notenbank hat die Zinsen um 0,25% angehoben. Soweit keine Überraschung. Dennoch jubeln die Märkte. Die Aktien gehen nach der Pressekonferenz durch die Decke und zünden ein Kursfeuerwerk. Doch was steckt tatsächlich hinter den Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell? Mehr dazu, was noch von der EZB zu erwarten ist und welcher spannende Einzelwert aus Italien jetzt vor dem Ausbruch steht, erfahren Sie in diesem Interview mit Chris Zwermann von Zwermann Financial.