KAUF-ALARM: In den Startlöchern! Macht auch diese Neuentdeckung schnell über 100 % im Depot? Die Chancen stehen gut…

Anzeige / Werbung

Nicht nur die Mobilität, sondern alle Bereiche unseres Lebens werden in atemberaubender Geschwindigkeit immer elektrischer. Das an sich eine feine Sache, allerdings mit Schönheitsfehlern!

Nur noch wenige Chancen auf Multi-Bagger - vieles ist zu teuer!

Neues Lithium Projekt katapultiert diese Firma auf das nächste Level!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Lithium ist im Moment in aller Munde. Immer öfter wird es auch als dass "weiße Öl" bezeichnet. Der eine findet es vielleicht übertrieben, der andere womöglich noch untertrieben. Das muss eigentlich jeder mit und für sich selbst ausmachen, vielleicht liegt die Wahrheit ja auch in der Mitte.

Fakt ist, Lithium ist schon jetzt knapp und wird definitiv aus den vorhandenen Quellen nicht ausreichen, um die Elektrifizierung im gewünschten Maß voranzutreiben. Wie CleanTechnica herausgefunden hat, müsste die Welt bis zum Jahr 2050 rund 25-mal mehr Lithium abbauen als bisher!

Zum gleichen Ergebnis kommt Benchmark Mineral Intelligence, die ebenfalls eine verfünfundzwanzigfachung der Lithiumproduktion berechnet haben, ausgehend von der Produktionsleistung von 2021!

Quelle: Benchmark Mineral Intelligence

Die Lithiumpreise sind aufgrund extrem gestiegener Nachfrage und aus Angst vor Versorgungsengpässen aufgrund der vielfachen Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien stark angestiegen!

Denn Lithium-Ionen-Batterien sind ein wesentlicher Bestandteil der Lösungen für erneuerbare Energien. Dort werden sie in einer breiten Palette von Produkten eingesetzt, z.B. in Elektronikgeräten, drahtlosen Kopfhörern, handgeführten Elektrowerkzeugen, elektrischen Energiespeichern und sogar in Spielzeug.

Darüber hinaus sind diese Batterien derzeit unverzichtbar, insbesondere für hochmoderne Elektrofahrzeuge und die Energiespeicherung! Deshalb sollte es sich lohnen auf Unternehmen zu setzen, die alle "Green Energy"-Metalle im Portfolio haben, wie beispielsweise unsere Neu-Entdeckung Green Shift Commodities (WKN: A3DT77)

Green Shift Commodities landete jüngst mit dem Kauf eines argentinischen Landpakets einen gigantischen Lithium-Hammer!

WKN: A3DT77

Mit dem Kauf aller ausstehenden Aktien von LFP Resources hat sich Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) ein rund 485.000 Hektar großes Landpaket im Lithiumreichen Süden Argentiniens und damit das Entree zu einem 500.000 Hektar großen Teil eines Intrusionsgürtels gesichert, der eine beachtliche Lithiummineralisierung beherbergt. Die unglaubliche Fläche entspricht fast der sechsfachen Fläche von Manhattan. Für dieses exklusive Eintrittsticket hat Green Shift Commodities gerade einmal 75.000,- USD in bar und dazu 17,5 Millionen Stammaktien auf den "virtuellen Tisch" gelegt. Als Gegenleistung erhält man mit diesem Kauf nun Zugang zu hochgradigen, bereits abgesteckten und genehmigten Claims zwischen "Neuquén' und "Chubut'.

Um das großartige Potenzial dieses erstklassigen Lithium-Pakets noch genauer zu bemessen, sei an dieser Stelle "Manuel Choique' genannt. Dieses am weitesten fortgeschrittene Projektgebiet mit beeindruckenden 50.000 Hektar Größe liegt im südlichen Teil des Grundstücks, bestens eingebettet in eine solide Infrastruktur, unweit eines international anerkannten Untersuchungslabors und flankiert von versierten Arbeitskräften mit profunder Vor-Ort-Expertise.

"Manuel Choique' beherbergt ein 40 km mal 20 km großes Intrusivgestein aus Granit. Zudem verfügt es über herausragende historische Daten, die in den 1960er Jahren vom argentinischen Wirtschafts-, Arbeits- und Bergbauministerium erhoben wurden.

Die Ergebnisse sprechen mit Lithiumgehalten von zwischen 0,6 % Li2O und 4,1 % Li2O bzw. mit einem Durchschnittswert von 2,0 % Li2O eine klare Sprache, die da lautet "phänomenales Potenzial"!

Unterstrichen wird dies zudem durch jüngste Kartierungen, die Dutzende zusätzlicher potenzieller Ziele identifiziert haben. Hier bestehet also noch ungeahntes Potenzial!

Sogar "Berlin' präsentiert sich in Lithium-Bestform!

Mit der neulich durchgeführten Akquisition des kolumbianischen "Berlin'-Projekts hatte Green Shift Commodities seine Transformation vom puren Uranplayer hin zum Lieferanten aller Rohstoffe, die für den Übergang hin zur grünen Mobilität unverzichtbar sind - also Uran, Phosphat, Nickel und Vanadium - ja bereits eingeleitet. Mit dem Kauf von LFP Resources und dessen argentinischen Landpaket nimmt diese Wandlung nun weiter Form an.

Dieser strategische Schritt markiert den Einstieg von Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) in den Lithiumsektor und schließt damit den nachhaltigen Kreis der begehrten (Batterie)-Rohstoffe, die den Übergang zu nachhaltigeren Fortbewegungsmethoden überhaupt erst ermöglichen. Der Einstieg ins Lithiumgeschäft ist übrigens in Argentinien verortet, das zusammen mit Bolivien und Chile das lukrative "Lithium-Dreieck' mit den global größten Lithium-Vorkommen bildet.

Hinzu kommt die geballte Explorations-Expertise, die das Green Shift Commodities zusammen mit dem Landpaket einkauft.

"Let there be more Lithium"!

Für Trumbull Fisher, CEO und Director von Green Shift Commodities (WKN: A3DT77), markiert der Einstieg seines Unternehmens in den Lithiummarkt nur den fulminanten Beginn für das endgültige Durchstarten in diesem spannenden Sektor:

"Aktuell treiben wir unsere Genehmigungsaktivitäten auf dem Projekt mit voller Kraft voran, um im Anschluss ein umfangreiches Probenahme- und Kartierungsprogramm durchführen zu können. Unser Einstieg in den prosperierenden Lithiumsektor könnte zeitlich kaum besser getaktet sein, denn aktuell treibt die steil steigende Nachfrage nach Batterien für E-Autos den Lithiumpreis drastisch nach oben. Quelle: TradingEconomics.com Insofern haben wir mit dem Kauf dieser vielversprechenden Landpaket die perfekten Weichen für unser Wachstum in diesem Bereich gestellt."

Die lokalen technischen Teams verfügen über enorme Erfahrung in der Lithiumexploration, was massiv helfen wird, die enormen Projekt-Potenziale zutage fördern und beziffern zu können. Nicht zuletzt stellt die Übernahme von LFP Resources und seines argentinischen Landpakets eine strategisch sehr sinnvolle Ergänzung zu dem "Berlin'-Projekt mit seinen Uran-, Phosphat-, Nickel- und Vanadium-Ressourcen dar und unterstreicht gleichzeitig den Expansionskurs in Richtung der begehrten Batteriemetalle!

Deshalb Green Shift Commodities (WKN: A3DT77)!

TOP positioniert in den wichtigsten Dekarbonisierungs-Metallen!

TOP-Management-Team mit einem riesigen Erfahrungsschatz und Netzwerk!

Hervorragendes Optimierungspotenzial der "Berlin' Opex- und Capexkosten!

Aufgrund der laufenden Tests ist eine nochmals deutlich bessere "PEA' zu erwarten, PLUS die Hinzunahme der bisher nicht berücksichtigten "REE'-Metalle! Massive Erweiterung der Uranressource höchstwahrscheinlich!

Fazit: Das große Wachstum kommt erst noch!

Der weltweite Markt für Lithiumbatterien wird in den kommenden Jahren erst richtig wachsen! Im Jahr 2017 lag der Markt noch bei etwa 30 Mrd. USD, während er Berechnungen zufolge im Jahr 2025 schon mehr als 100 Mrd. USD groß sein wird! Ein solch rapider Anstieg führt zu empfindlichen Engpässen bei einigen dringend benötigten Rohstoffen wie Lithium und Nickel, um nur zwei zu nennen. Das ermittelte auch die Bank of America, die in einer Studie schon in den kommenden Jahren mit einer zunehmenden Bedrohung für eine weltweite Batterieknappheit rechnet.

Das heißt im Umkehrschluss, dass die Preise gerade für Batterie-Lithium, vor allem in China, stark angestiegen werden. Aber auch die Preise in Europa und den USA werden dem Aufwärtstrend folgen. Aber dabei wird es vermutlich nicht bleiben. Denn Analysten prognostizieren bis 2032 einen jährlichen Verbrauch von 2,9 Millionen Tonnen LCE (Lithiumcarbonat-Äquivalent). Wenn man bedenkt, dass in den Jahren von 2015 bis 2022 insgesamt gerade einmal 2,7 Tonnen LCE produziert wurden, bekommt die Sache schon einmal deutlich mehr Gewicht.

Aber schon im Jahr 2040 soll der Monats-Lithiumbedarf der Menge entsprechen, die im gesamten Jahr 2021 produziert wurde! Da kommt natürlich eine MEGA-Akquisition wie sie Green Shift Commodities jüngst vollzogen hat gleich mehrfach gut!

Das scheint nun auch der Markt zu realisieren, denn erst am Montag zog der Aktienkurs von Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) unter dem gut fünffachen des normalen durchschnittlichen Handelsvolumen um rund 30 % an. Dieser Kursanstieg ist aber nur Makulatur, denn mit einer Marktkapitalisierung von nur etwas mehr als 12 Mio. CAD, die noch mit mehr als 2 Mio. CAD an Barreserven hinterlegt sind, ist das Unternehmen noch immer ein MEGA-Schnäppchen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Green Shift Commodities, Benchmark Mineral Intelligence, Ariva.de, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, Green Shift Commodities

Dieser Werbeartikel wurde am 02. Februar 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Green Shift Commodities zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Green Shift Commodities und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Green Shift Commodities und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Green Shift Commodities im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) und/oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Green Shift Commodities halten, und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: CA3933801001