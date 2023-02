Bereitstellung von Ressourcen und Expertise für den internationalen Spezialversicherungsmarkt

Westfield hat heute den Abschluss der Übernahme von Lloyd's of London Syndicate 1200 von Argo Group International Holdings Ltd. bekannt gegeben. (NYSE: ARGO). Diese strategische Akquisition positioniert Westfield als globales Franchise-Unternehmen, beschleunigt das Wachstum von Westfield SpecialtySM nach starken ersten 18 Monaten auf dem US-Markt und erweitert das Portfolio von Westfield Specialty auf ein Prämienvolumen von über 1 Mrd. US-Dollar.

"Die Übernahme unterstreicht das Engagement von Westfield auf dem internationalen Spezialversicherungsmarkt", erklärt Ed Largent, President, CEO und Board Chair bei Westfield. "Der Markt von Lloyd's of London schafft langfristige Wachstumschancen, und wir freuen uns, Maklern, Agenten und Kunden einen verbesserten Zugang zur Expertise und zum Produktangebot von Westfield bieten zu können."

Westfield bringt fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in den internationalen Spezialversicherungsmarkt ein. Jack Kuhn, President bei Westfield Specialty, verfügt über langjährige Erfahrungen in der Führung globaler, milliardenschwerer Unternehmen. Zusammen mit Graham Evans, Executive Vice President und Head of International Insurance bei Westfield Specialty, werden sie auf der Stärke von Syndicate 1200 aufbauen und ein auf Underwriting ausgerichtetes, marktführendes Lloyd's-Geschäft als Herzstück von Westfield Specialty etablieren.

Kuhn und Evans, die eine mehr als 20-jährige berufliche Beziehung auf dem weltweiten Spezialversicherungsmarkt verbindet, freuen sich auf die neue Herausforderung.

"Das Team von Syndicate 1200 hat ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, und wir sind bereit, als Teil von Westfield Specialty auf dieser Dynamik aufzubauen", so Evans.

Der Abschluss dieser Transaktion beschleunigt den Eintritt von Westfield Specialty in internationale Märkte. Zudem bringt Westfield seine robuste Finanzkraft zu Lloyd's of London mit der Möglichkeit, von neuen Kunden, Fähigkeiten und noch stärkeren Beziehungen zu Maklern und Kunden rund um den Globus zu profitieren. Die Transaktion folgt auf ein phänomenales Jahr für Westfield Specialty, das 2022 in den USA Prämien von insgesamt fast 300 Mio. US-Dollar erzielte. Kuhn zufolge wird das erweiterte Team auch künftig methodisch und strategisch vorgehen und beim weiteren Ausbau des Geschäfts die Rentabilität in den Mittelpunkt stellen.

"Unser Interesse ist auf die neuen Möglichkeiten zur Produkterweiterung und an der Zusammenarbeit mit Kunden und Maklern gerichtet, um Probleme zu lösen und neue Lösungen zu finden", fügt Kuhn an.

Kuhn rechnet mit einem nahtlosen Übergang. Nach seiner Überzeugung ist das internationale Team gut positioniert und wird den Markt als Westfield Specialty betreten, um die namhafte 175 Jahre alte Marke Westfield mit der Stärke und Stabilität der Lloyd-Plattform zu verbinden.

"Unsere Strategie, ein marktführender Spezialanbieter zu werden, wird durch diese Transaktion erheblich beschleunigt", erklärt Kuhn. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Lloyd's und dem internationalen Markt, um erstklassige Dienstleistungen und Lösungen bereitzustellen."

Westfield ist ein führende US-amerikanischer Sach- und Unfallversicherer mit GAAP-Vermögenswerten von 8,5 Mrd. US-Dollar, der in den USA gewerbliche und private Sach- und Unfallversicherungen sowie gewerbliche und vertragliche Kautionsversicherungen abschließt.

Bei dieser Transaktion war Sidley Austin LLP als Rechtsberater und Keefe, Bruyette Woods, A Stifel Company, als Finanzberater für Westfield tätig.

Westfield wurde 1848 von einer kleinen Gruppe hart arbeitender Landwirte gegründet, die an eine bessere Zukunft und die Kraft des Einzelnen glaubten. Heute, 175 Jahre später, ist Westfield ein führendes US-amerikanisches Sach- und Unfallversicherungsunternehmen mit GAAP-Vermögenswerten in Höhe von 8,5 Mrd. US-Dollar, das über ein Netz von mehr als 1.000 führenden unabhängigen Agenten und Maklern gewerbliche und private Versicherungen, Kautionsversicherungen und Spezialversicherungen abschließt. Erst kürzlich hat Westfield Lloyd's of London Syndicate 1200 erworben und damit das Unternehmen zu einem globalen Franchise-Unternehmen gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.westfieldinsurance.com.

