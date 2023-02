Der Hamburger Asset-Manager (früher unter dem Namen Lloyd Fonds bekannt) hat insbesondere beim verwalteten Vermögen (AuM) mit einem Anstieg um rd. 160 % auf 5,7 Mrd. € das Ziel für 2022 erreicht. Ziel bis 2025 ist ein organischer AuM-Anstieg auf 8 - 10 Mrd. €. Der AuM-Anstieg schlug sich in einem deutlichen Wachstum bei den fixen Pro-forma-Erlösen von 16,8 auf 25,5 Mio. € nieder. In einem verbesserten Marktumfeld sollten zudem wieder stärker Performance-Fees fließen, was einen Gewinnsprung möglich macht. Wie wir hören, sollen auch positive News im Anmarsch sein. Hier geht es um Vertriebspartnerschaften mit Volks- und Raiffeisenbanken, was einen weiteren organischenAuM-Anstieg bringen dürfte. Die Aktie ist nach - 60 % vom Hoch bei 17 € faktisch ausgebombt. Einen weiteren freundlichen Markt vorausgesetzt, hat der Wert Verdoppelungspotenzial.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





