The following instruments on XETRA do have their first trading 03.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.02.2023Aktien1 GB0003230421 Eurasia Mining PLC2 CA26929L1067 EYEFI Group Technologies Inc.3 SE0011844091 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Ser D4 SG1CF3000008 A-Smart Holdings Ltd.5 CA64119M1059 Netramark Holdings Inc.Anleihen/ETF/Fonds1 USP78625ED13 Petróleos Mexicanos2 XS2010025836 Stena International S.A.3 USP3579ECR64 Dominikanische Republik4 CA135087P998 Canada, Government of...5 CA135087P816 Canada, Government of...6 XS2576255751 NatWest Markets PLC7 DE000NLB33N7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB33Q0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB33V0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 XS2583633966 Alpha Services and Holdings S.A.11 XS2106834299 China Evergrande Group12 USY6142NAG35 Mongolei13 DE000A30VR40 PCC SE14 XS2429784809 Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.15 DE000HLB7BT8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB7BS0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB7BQ4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 US902133AZ06 Tyco Electronics Group S.A.19 LU2552296563 Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF20 FR0013356094 Amundi European Sector Rotation Fund - P21 IE00BD5HXD05 Comgest Growth Europe - Z