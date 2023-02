DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VONOVIA - Nachdem der Immobilienkonzern einen Stopp für alle neuen Wohnungsbauprojekte für das Jahr 2023 verkündet hat, verschärft sich der Widerstand aus dem Berliner Senat. So forderte Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers den Berliner Senat dazu auf, "Verhandlungen mit Vonovia darüber zu führen, die fraglichen Grundstücke zu übernehmen, damit dort gegebenenfalls landeseigene Wohnungsunternehmen bauen können". (Die Welt)

RHEINMETALL - Die Bundesregierung hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung die Lieferung von Leopard-1-Kampfpanzern an die Ukraine aus Industriebeständen freigegeben. Diese könne jederzeit erfolgen, wenn die Industrie die Panzer wieder instand gesetzt habe, wird aus Regierungskreisen zitiert. Rheinmetall und die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) wollen Dutzende Leopard-1-Panzer aufbereiten und könnten diese bei einem entsprechenden Abnahmeinteresse der Ukraine für den Kampf gegen Russland liefern. Aus Bundeswehrbeständen werden zudem wie bekannt 14 Leopard-2-Kampfpanzer geliefert. (Süddeutsche Zeitung)

COMMERZBANK - Ruppiger Wechsel an der AR-Spitze der Commerzbank: Nicht nur räumt der scheidende AR-Chef Helmut Gottschalk seinen Stuhl mit Murren. Wie der Platow-Brief berichtet, hat sich sein designierter Nachfolger, Jens Weidmann, mit dem Vorschlag, die Neubestellungen der AR-Mitglieder zeitlich zu staffeln, nicht durchsetzen können. Der ehemalige Bundesbank-Präsident hätte das Gremium so schneller nach eigenem Gusto umbauen können. Im AR, aus dessen Mitte Weidmann vorher gewählt werden muss, habe dies nicht allen Mitgliedern gefallen. Es bleibe daher dabei, dass sich das komplette Gremium bei der Hauptversammlung am 31. Mai zur (Wieder-) Wahl stellt. (Platow-Brief)

AMBERRA - Die genossenschaftliche Finanzgruppe hat Björn Schmuck zum Geschäftsführer von Amberra berufen. Der 41-jährige kann auf langjährige Erfahrungen in Geschäftsführungs- und Managementpositionen zurückblicken. Das Unternehmen dient als Innovationsbeschleuniger der Gruppe. Amberra soll Ansätze für neue Dienstleistungen identifizieren und zu gruppenweiten Lösungen entwickeln. "Schritt für Schritt soll so in den nächsten Jahren das genossenschaftliche Ökosystem erweitert werden", schreibt der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). (Börsen-Zeitung)

GOOGLE - Alphabet-CEO Sundar Pichai, hat angekündigt, dass Google in den kommenden Monaten seine Modelle für künstliche Intelligenz der Öffentlichkeit zugänglich machen wird - einschließlich Lamda (Language Model for Dialogue Applications), eines der leistungsstärksten KI-Programme des Unternehmens. "KI ist die tiefgreifendste Technologie, an der wir heute arbeiten", sagte Pichai bei der Bilanzpressekonferenz. Neue Herausforderer wie OpenAI, der Entwickler des beliebten Chatbots ChatGPT, und der Hauptgeldgeber des Forschungsunternehmens, Microsoft, haben Google in letzter Zeit dazu gedrängt, KI-Fortschritte schneller in Verbraucherprodukte umzusetzen. (Wall Street Journal)

