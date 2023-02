Evonik will grüner werden und hat daher die die Kooperation mit EnBW noch einmal kräftig erweitert. So wurde ein zweiter Stromliefervertrag aus dem geplanten Offshore-Windpark "He Dreiht" vereinbart. Schon 2022 wurde ein Power Purchase Agreement (PPA) zur Lieferung von 100 Megawatt (MW) geschlossen, jetzt sollen es insgesamt sogar 150 MW werden. Durch diesen Deal könnte der MDAX-Konzern voraussichtlich ab dem Jahre 2026 mehr als ein Drittel seines Strombedarfs für die europäische Werke abdecken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...