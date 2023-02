FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT NACH RALLY - Nach der Vortagesrally dürften es die Anleger am Freitag am deutschen Aktienmarkt zunächst langsamer angehen lassen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 15 502 Punkten hauchdünn unter seinem Vortagsniveau. Er bleibt damit in Reichweite seiner bisherigen Jahres-Bestmarke, die am Vortag mit knapp 15 521 Zählern aufgestellt wurde. Nachdem die Zinsentscheide abgehakt sind und die Hoffnung wächst, dass die Zinsspirale bald zu Ende gehen könnte, warten die Anleger nun mit dem US-Arbeitsmarktbericht auf das nächste Highlight. Die Experten der ING Bank halten es für möglich, dass nach einem schwachen Umfrageergebnis des Dienstleisters ADP einige Investoren auch auf schwache Monatszahlen der Regierung spekulieren. Im Technologiesektor, der am Vortag in New York die Rally dominierte, dürften zudem enttäuschende Quartalszahlen aus den USA wieder die Stimmung bremsen. Apple , Amazon und Alphabet wussten nach der Meta -Euphorie vom Vortag nicht zu überzeugen.

USA: - TECHRALLY - Gute Zahlen und ein überzeugender Ausblick von Meta haben am Donnerstag die Erholungsrally der US-Techwerte nochmals beschleunigt. Während die Meta-Aktien in der Spitze um mehr als ein Viertel nach oben schnellten, weitete der technologiewertelastige Nasdaq 100 seine Gewinne zeitweise auf mehr als vier Prozent aus. Er knüpfte damit an schon deutliche Kursgewinne vom Vortag an, die infolge des US-Zinsentscheids erzielt wurden. Vor den Resultaten, die nach Börsenschluss von den Branchengrößen Amazon , Alphabet und Apple erwartet werden, ließen die Anleger im Verlauf auch nicht groß locker. Am Ende kam der Nasdaq 100 Index mit 12 803,14 Zählern auf ein stattliches Plus von 3,56 Prozent. Erstmals seit August schaffte es das technologielastige Kursbarometer wieder über der Marke von 12 800 Punkten. Das Interesse der Anleger an Standardwerten litt unter der Tech-Euphorie: Der Leitindex Dow Jones Industrial sank sogar leicht um 0,11 Prozent auf 34 053,94 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 kam immerhin auf einen Anstieg um 1,47 Prozent auf 4179,76 Zähler. Auch für ihn reichte es für den höchsten Stand seit August.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen notierte zuletzt knapp ein Prozent im Minus, der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 1,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 509,46 Punkten und damit 0,4 Prozent höher.



DAX 15509,19 +2,16%

XDAX 15547,59 +1,91%

EuroSTOXX 50 4241,12 +1,67%

Stoxx50 3843,78 +0,18%



DJIA 34053,94 -0,01%

S&P 500 4179,76 +1,47%

NASDAQ 100 12803,14 +3,56%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 139,46 +0,04%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0896 -0,16%

USD/Yen 128,57 -0,14%

Euro/Yen 140,07 -0,32%

°



ROHÖL:





Brent 81,98 -0,19 USD

WTI 75,64 -0,24 USD

°



