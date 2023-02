Die Europäische Zentralbank hat in den letzten zwei Jahren viel falsch gemacht, indem sie an Null- und Negativzinsen festhielt, als die Inflation durch Corona über 2 Prozent stieg. Nun erhöht sie die Leitzinsen stärker als die Fed und muss so lange an der Zinsschraube drehen, bis sie die Inflation in den Griff bekommt. Dies mag für hoch verschuldete Länder wie Griechenland oder Italien Sorgenfalten bedeuten, aber bisher bewahrheiten sich die Unkenrufe der Crash-Propheten nicht.

