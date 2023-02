Die Ölpreise verharren nach wie vor auf einem hohen Niveau, was es Energieriesen wie BP oder ENI sehr leicht macht, üppige Gewinne zu erzielen. So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April zuletzt 82,40 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Vortag. WTI fiel um 35 Cent auf 76,07 Dollar.Die Ölpreise knüpften so an ihre Vortagsverluste an. Dem Markt fehlte es etwas an klaren Impulsen. Etwas belastet wurden die Ölpreise durch die Kursgewinne des Dollar. Ein stärkerer Dollar ...

