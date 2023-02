EQS-News: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Centaur Pharmaceuticals Pvt Ltd steigert Umsatz mit Woxheal® - laufende open label Marketing Studie in zahlreichen indischen Zentren Darmstadt, 2.2.2023 - Der Vorstand der bioXXmed AG und Centaur Pharmaceuticals haben bei einem Besuch des Distributionspartners in Mumbai eine neue Basis für die zukünftige Kooperation der beiden Firmen geschaffen. Centaur hat seit Vermarktungsbeginn von Woxheal® im Geschäftsjahr 2020/2021 die Absätze gesteigert: um 210% im GJ 2021/2022 und um 84% in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023. Für das GJ 2023/2024 ist ein lokaler Umsatz von mehr als 600.000 € geplant. Bislang wurden ca. 1000 Patienten mit dem Produkt behandelt. In Indien gibt es keine gesetzliche Krankenversicherung mit Ausnahme der Versorgung der Ärmsten in sehr preissensitiven staatlichen Krankenhäusern. Jeder Patient muss für Gesundheitskosten selbst zahlen. Obgleich mit annähernd 70 M Diabetikern der Markt sehr groß erscheint, leben die meisten Patienten ländlich, sind nur schwer medizinisch zu erreichen und verfügen selten über ausreichende finanzielle Mittel. Neue Versorgungskonzepte entstehen derzeit, bei denen die präventive und kurative Versorgung verbessert wird. Der Außendienst von Centaur fokussiert sich derzeit auf Metropolen und die größten Städte in Indien. Es gibt ein großes Netzwerk von Key Opinion Leadern, die von Woxheal® überzeugt sind. Centaur steht mit erheblichem werblichen Mitteleinsatz hinter Woxheal®, so dass die Firma mittelfristig eine stetige Umsatzsteigerung erwartet. Im Bereich medizinischer Entwicklung, Marketing sowie der Produktion wird die Zusammenarbeit zwischen Dermatools Biotech GmbH, bioXXmed und Centaur intensiviert werden. Im vorigen Jahr hat Centaur in Kenia einen Zulassungsantrag gestellt. Eine Zulassung wird zwei Jahre nach Antragstellung erwartet. Der Vorstand ist davon überzeugt, dass ungeachtet der langsamen, jedoch stetigen Marktdurchdringung in Indien das Produkt eine auch kommerziell immer größere Bedeutung haben wird. Über bioXXmed AG bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 66,96% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,96% an der CytoPharma GmbH hält. Disclaimer Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Kontakt:

