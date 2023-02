An den Aktienmärkten ist in dieser Woche einiges geboten. Der DAX schaltetet gestern in den Rallyemodus und schloss über der Marke von 15.500 Punkten. Heute dürfte es zunächst einen Rücksetzer geben. Das liegt auch an der Bilanzsaison. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Amazon, Alphabet, ...