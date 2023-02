Der US-Energiekonzern ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, NYSE: COP) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 51 US-Cents aus, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Aktionäre erhalten die Dividendenzahlung am 1. März 2023 (Record day: 14. Februar 2023). Zusätzlich will ConocoPhillips eine variable Dividende in Höhe von 0,60 US-Dollar ausschütten. Im Vorquartal wurden 0,70 US-Dollar als variable Dividende ausgeschüttet. Die variable Dividende ...

