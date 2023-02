Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG



Unternehmen: CeoTronics AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Halbjahresbericht 2022/23, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 03.02.2023

Kursziel: EUR 6,49

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Solides H1 2022/23, weiterhin Verwerfungen an den Beschaffungsmärkten

Die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat im ersten Halbjahr 22/23 mit einem Umsatz von EUR 15,4 Mio. den Vorjahresrekordumsatz um 1,5% übertroffen. Leicht überproportional entwickelten sich EBIT (EUR 2,675 Mio.; + 4,7%) und Nachsteuerergebnis (EUR 1,898 Mio.; +3,5%), obwohl weiterhin Verwerfungen an den Beschaffungsmärkten bestehen, von denen nicht nur elektronische Bauteile betroffen sind. CeoTronics ist mit diesen Herausforderungen bisher gut zurechtgekommen. Das 2023er KGV von 16,5 (Peer-Median 2023e: 20,7) spiegelt die Potenziale, die sich aus der Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit ergeben, in unseren Augen noch nicht ausreichend wider. Durch die von Behörden mit Sicherheitsaufgaben geprägte Kundenstruktur ist die Gesellschaft darüber hinaus vergleichsweise resilient gegenüber konjunkturellen Schwankungen.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 6,49. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26347.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

