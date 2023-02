Nach der Vortagesrally dürften es die Anleger am Freitag am deutschen Aktienmarkt zunächst langsamer angehen lassen. Der DAX notiert 30 Minuten vor dem Xetra-Start mit 15.502 Punkten hauchdünn unter seinem Vortagsniveau. Er bleibt damit in Reichweite seiner bisherigen Jahres-Bestmarke, die am Vortag mit knapp 15.521 Zählern aufgestellt wurde. Nachdem die Zinsentscheide abgehakt sind und die Hoffnung wächst, dass die Zinsspirale bald zu Ende gehen könnte, warten die Anleger nun mit dem US-Arbeitsmarktbericht ...

