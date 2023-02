Im freundlichen Marktumfeld der vergangenen Tage konnte die RWE-Aktie nicht von der guten Stimmung an der Börse profitieren. Die guten Zahlen in der vergangenen Woche sind verpufft, viele Anleger wenden sich angesichts steigender Risikobereitschaft wieder anderen Werten als dem Versorger zu. Doch langfristig bleibt RWE aussichtsreich.Das sieht auch Berenberg so. RWE biete einen optimalen Geschäftsmix, so Analyst Andrew Fisher. So seien die Aussichten im Bereich der Erneuerbaren Energien, etwa durch ...

