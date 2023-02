Apple ging aus dem Weihnachtsquartal mit dem ersten Umsatzrückgang seit 3 ½ Jahren heraus. Und warnte, dass das aktuelle Quartal nicht besser wird. Alphabet bekommt die Zurückhaltung der Werbetreibenden zu spüren. Zusätzlich beginnt nun auch das Cloud-Geschäft zu schwächeln. Amazon schnitt im Kerngeschäft im 4. Quartal stark ab. Das Cloud-Geschäft halbierte jedoch seine Wachstumsrate.Der Handel in Asien war heute früh zweigeteilt in China und den Rest. Während in China alle Benchmarks deutlich fallen, entwickelt sich der ...

