Die Aktie von Amazon steht nach Vorlage der Quartalszahlen unter Druck. Am Donnerstag verlor der Titel nachbörslich sechs Prozent. Aber: Zum einen war die Aktie in den Wochen zuvor ganz stark gelaufen, zum anderen sind die Zahlen angesichts der wirtschaftlichen Bedingungen alles andere als enttäuschend.Wie stark Amazon in Sachen Marktstellung nach wie vor ist, zeigt der Umsatz, der mit 149 Milliarden Dollar (plus neun Prozent im Vergleich zum Vorjahre) deutlich über den Erwartungen der Analysten ...

