Ballard Power-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. Denn der Kurs wird satte rund drei Prozent heruntergeprügelt. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon für 6,25 EUR zu haben. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt?

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Immerhin genügt ein Plus von rund vier Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Diese nächste Hürde liegt bei 6,48 EUR. Es steht momentan also extrem viel auf ...

