DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Caixin/S&P Global: Chinas Servicesektor wächst im Januar wieder

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar weiter verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,9 (Dezember: 48,0) Punkte und liegt damit wieder über der Wachstumsschwelle. Das deutet auf eine rasche wirtschaftliche Erholung hin, nachdem Peking seine strengen Covid-19-Bestimmungen im Dezember aufgehoben hatte.

Inflation in der Türkei setzt Abwärtstrend fort

Die Inflationsrate in der Türkei ist im Januar den dritten Monat in Folge zurückgegangen und erreichte den niedrigsten Stand seit elf Monaten. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar um 57,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit weniger stark als im Dezember mit 64,3 Prozent. Der Wert ist der niedrigste seit Februar 2022, wie das Statistikamt Turkstat berichtete. Ökonomen hatten nach dem Factset-Konsens einen Wert von 53,4 Prozent erwartet.

Ifo: Deutsche Autoindustrie startet mit mehr Zuversicht ins Jahr

Die deutschen Autohersteller und ihre Zulieferer blicken im Januar deutlich zuversichtlicher auf ihre aktuelle Geschäftslage und die kommenden Monate. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge stieg im Januar der Indikator zur Geschäftslage auf plus 14,1 Punkte, nach plus 3,4 im Dezember. Die Erwartungen sind erstmals seit fünf Monaten positiv - sie stiegen auf plus 10,7 Punkte, nach minus 4,9 im Dezember.

Bundesregierung genehmigt Leopard-1-Lieferung - Bericht

Die Bundesregierung hat einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge weitere Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine genehmigt. Dabei geht es demnach um Panzer des älteren Typs Leopard 1 aus Industriebeständen. Die Lieferungen könnten jederzeit erfolgen, wenn die Industrie die Panzer wieder instand gesetzt habe, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Angaben aus Regierungskreisen. Probleme gibt es demnach allerdings noch bei der Beschaffung der benötigten 105-Millimeter-Munition. Zwar habe Brasilien noch große Munitionsbestände, aber die Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva lehne eine Weitergabe bislang ebenso ab wie bei der Munition für den Gepard-Flugabwehrpanzer.

Hofreiter: EU-Beitritt der Ukraine binnen sechs Jahren "erstrebenswert"

Der Grünenpolitiker Anton Hofreiter hat sich für einen EU-Beitritt der Ukraine innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre ausgesprochen. Ein früherer Beitritt wäre "eher unrealistisch", sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag im ARD-Morgenmagazin. Er sei aber "auch der Meinung, dass es zehn Jahre nicht sein dürfen", betonte er. Bei den Staaten des Westbalkans habe man gesehen, dass die "Menschen in den Ländern demotiviert werden", wenn "Beitrittsperspektiven so in die Länge gezogen werden", sagte Hofreiter.

Selenskyj: Ukraine "verdient" Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen noch 2023

Die Ukraine hat nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen Beginn der Verhandlungen über einen Beitritt seines Landes zur EU noch in diesem Jahr "verdient". "Ich denke, dass die Ukraine es verdient, in diesem Jahr Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft zu beginnen", sagte Selenskyj nach Gesprächen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew. Am Freitag findet in Kiew ein EU-Ukraine-Gipfel mit Selenskyj statt, an dem neben von der Leyen auch EU-Ratspräsident Charles Michel teilnimmt. Die Ukraine ist seit Juni 2022 offiziell EU-Beitrittskandidat.

Chinesischer Spionage-Ballon fliegt über die USA

Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Der Ballon werde intensiv beobachtet, teilte ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums mit. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil dies womöglich zu viele Menschen gefährdet hätte. Die Gefahr, ausspioniert zu werden, sei relativ gering.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Dez +1,1% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Dez PROGNOSE: +0,4% gg Vm

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.