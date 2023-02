2022 war ein starkes Jahr für den französischen Pharmakonzern - kräftiger Umsatz- und Gewinnwachstum konnte verzeichnet werden. Doch so schön das alles ist: 2023 soll sich das Blatt wenden. Hier geht man nun von deutlich geringeren Zuwächsen aus. 2022 konnte SANOFI den Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 7 % steigern, nominal kletterte der Erlös dank der schwachen europäischen Währung um fast 14 % auf knapp 43 Mrd. Euro. Der Konzern profitierte dabei insbesondere vom anhaltenden Erfolg seines Kassenschlagers Dupixent, einem Medikament gegen Asthma und Schuppenflechte. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Berichtszeitraum um 8 % auf 6,7 Mrd. Euro. Insgesamt lief es dabei besser als noch zu Jahresbeginn gedacht, mehrfach hob der Vorstand seine Ziele an. Der Anstieg beim bereinigten Gewinn je Aktie fiel mit einem währungsbereinigten Plus von 17 % letztlich sogar noch etwas stärker aus als zuletzt vom Management angepeilt. In diesem Jahr soll diese Kennziffer abseits von Wechselkurseffekten jedoch lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Schade! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





