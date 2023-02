Alexander's, Inc.: löst sich die Keilformation beim US-Immobilien-REIT nach oben auf?

Positive Entwicklung bei Alexander's, Inc. (ALX)! Löst sich die Keilformation nach oben auf? Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ALX ISIN: US0147521092

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des US-Immobilien-REITs liegt im Halbjahresvergleich rund fünf Prozent zurück. Charttechnisch interessant ist der Rücksetzer mit dem Test der gleitenden Durchschnitte nach dem Golden Cross in Kombination mit den zuletzt immer kürzer werdenden Tageskerzen. Hier könnten der steigende 20er-EMA die Keilformation dazu zwingen, sich nach oben aufzulösen.

Chart vom 02.02.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 236.42 USD





Meine Expertenmeinung zu ALX

Meinung: Alexander's, Inc. ist ein Immobilienfonds, der Immobilien vermietet, verwaltet, entwickelt und saniert. Als Real Estate Investment Trust - kurz: REIT - profitiert das Unternehmen von steuerlichen Vorteilen, sofern die Gewinne größtenteils per Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Diese betrug 2021 18 USD, so dass eine Dividenrendite von 6.92 Prozent zu verzeichnen war. Angesichts der zuletzt positiven Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen könnte für die Anteilseigner auch für 2022 eine saftige Dividende herausspringen.

Setup

Mögliches Setup: Die nächsten Quartalszahlen sind schon am 13. Februar. Vorsichtige Trader sollten den Trade vorher schließen und können sich für Trigger und Stopp Loss an den gelben Linien im Chart orientieren. Langfristig orientierte Investoren, die es auch auf die Dividende abgesehen haben, sollten berücksichtigen, dass das Wertpapier gelegentlich etwas sprunghaft ist und ihm etwas mehr Spielraum geben. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ALX.

Veröffentlichungsdatum: 03.02.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.