The Social Chain trennt sich von Teilen ihrer Aktivitäten: Man verkaufe das englischsprachige Agenturgeschäft in England und den USA an die Brave Bison Group, meldet das Berliner Unternehmen am Freitag. Der Vertrag hierzu sei heute unterzeichnet worden. Man wolle sich künftig auf das Wachstum im Sektor des Omnichannel Commerce fokussieren, sagt der ...

