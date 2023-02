(shareribs.com) London 03.02.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag leicht nach unten und steuern auf das zweite Wochenminus in Folge zu. Die Marktteilnehmer warten bislang auf Anzeichen für eine steigende Nachfrage in China. Am Freitag geht es für Brent- und WTI-Rohöl wieder leicht nach unten. In der Woche nach dem chinesischen Neujahresfest hatten die Marktteilnehmer auf eine Zunahme der Ölnachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...