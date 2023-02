Das meiste Kupfer kommt aus Chile, gefolgt von Peru. Doch in Peru existieren politische UnruhenRund zwölf Prozent des weltweiten Kupfers kommen aus Peru. Doch in Regionen, die etwa 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen, gibt es regelmäßig Unterbrechungen in der Produktion, auch in Bergbauregionen. Die Bergbauindustrie ist also Störungen unterworfen. Gerade in jüngster Zeit scheint die Bergbauindustrie besonders im Blickpunkt von Protesten zu stehen. Im Dezember und im Januar hat die Wirtschaftstätigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...