New York (www.anleihencheck.de) - Die EZB deutete klar eine Abschwächung oder einen möglichen Stopp der Zinserhöhungen nach März an, so Robert Dishner, Senior Portfolio Manager Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Obwohl Lagarde angemerkt habe, dass die EZB mit ihrer restriktiveren Geldpolitik auch nach März noch nicht fertig sein könnte, werde sich der Markt wohl auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen einstellen. Die Zentralbanken würden sich von "hawkish" zu "neutral" bewegen, aber die Märkte würden so handeln, als ob sie sich zu "dovish" bewegen würden, ohne bei "neutral" zu stoppen. ...

