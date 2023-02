Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der kanadische Flugzeughersteller Bombardier nimmt über eine neue Anleihe (ISIN USC10602BL06/ WKN A3LDJP) 750 Millionen US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Das Laufzeitende sei am 01.02.2029. Während der Laufzeit werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 7,5% gezahlt. Dieser werde halbjährlich ausbezahlt, erstmalig am 31.07.2023. Gehandelt werden könne ab 2.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen. Von S&P erhalte Bombardier ein B- Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 02.02.2023) (03.02.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...