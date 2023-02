Mittlerweile haben viele europäische Großbanken ihre Zahlen zum letzten Geschäftsjahr vorgelegt und damit nicht immer den Markt überzeugt. Die Bilanz ist bisher eher durchwachsen, was sich auch an den Zahlen der Deutschen Bank gestern zeigte. Zudem lieferten diese Woche die US-Fed und die EZB neue Impulse für die Börsen, Finanztitel waren davon eher negativ betroffen.Durchwachsene Geschäftszahlen und die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen haben am Donnerstag die monatelange Erholungsrally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...