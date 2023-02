(shareribs.com) Chicago 03.02.2023 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade notieren im elektronischen Handel etwas leichter. Die jüngsten Exportverkäufe fielen vor allem für Mais stark aus. Im elektronischen Handel zeigen sich am Freitag Gewinnmitnahmen, die unter anderem auf den festeren US-Dollar zurückzuführen sein dürften. Vor der Zinserhöhung durch die Notenbank war der Greenback nach unten ...

