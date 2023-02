Die Siemens Healthineers AG (SHL) meldete gemischte Ergebnisse für Q1 23. Der Auftragseingang war in allen Segmenten robust, mit einem Book-to-Bill-Ratio von beeindruckenden 1,36x. Kosteninflation, kurzfristiger Gegenwind in China und eine Verlangsamung des COVID-19-Geschäfts beeinträchtigten den Umsatz und das bereinigte EBIT jedoch stärker als vom Konsens erwartet. Dennoch bleibt das Management für die verbleibenden 9 Monate zuversichtlich, da es von einem gesunden Auftragsbestand, einem Nachholbedarf bei Varian und einer positiven Dynamik in China ausgeht, da die Beschränkungen für den Betrieb nachlassen. Das Unternehmen bestätigte auch seine Prognose für das Gesamtjahr 2023. Die Analysten von AlsterResearch sehen SHL weiterhin als vielversprechendes langfristiges Investment, da das Unternehmen gut positioniert ist, um von langfristigen Megatrends wie einer alternden Gesellschaft in der stabilen und konjunkturunabhängigen Medizintechnikbranche zu profitieren. AlsterResearch bekräftigt KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 62,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Siemens%20Healthineers%20AG





