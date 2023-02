Alamos Gold Inc. meldete gestern neue Ergebnisse der laufenden Oberflächenexplorationsbohrungen bei Puerto Del Aire, die die hochgradige Goldmineralisierung außerhalb der Mineralreserven und -ressourcen weiter ausdehnen. Puerto Del Aire ist eine hochgradige Untertagelagerstätte, die an die Hauptgrube Mulatos angrenzt und aus fünf Zonen besteht: PDA1, PDA2, Gap, Victor und Estrella.



Zu den neuen Highlights gehören:



PDA1 und PDA2: ? 33,40 g/t Au über 25,95 m in Bohrloch 22MUL077; ? 67,58 g/t Au über 3,25 m in Bohrloch 22MUL064; ? 18,33 g/t Au über 6,20 m in Bohrloch 22MUL085; ? 75,50 g/t Au über 1,50 m in Bohrloch 22MUL063; ? 36,50 g/t Au über 2,35 m in Bohrloch 22MUL086; ? 60,20 g/t Au über 1,40 m in Bohrloch 22MUL065; ? 11,16 g/t Au über 6,75 m in Bohrloch 22MUL090 und ? 6,73 g/t Au über 9,00 m in Bohrloch 22MUL071.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

