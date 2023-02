Unterföhring (ots) -- Das "Match of the Week" aus dem Tottenham Hotspur Stadium am Sonntag ab 17.00 Uhr mit den Sky Experten René Adler und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD- FC Chelsea gegen FC Fulham bereits am Freitag ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event- FC Everton gegen FC Arsenal am Samstag ab 13.20 Uhr auf Sky Sport Premier League- Aston Villa gegen Leicester City am Samstag ab 16.00 Uhr im Livestream auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App- Sky zeigt von Freitag bis Sonntag alle zehn Spiele des 22. Spieltags der Premier League, acht davon live- Außerdem: "Roses Derby" Manchester United gegen Leeds United am Mittwoch ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Premier League (Nachholspiel des 8. Unterföhring, 03. Februar 2023 - Der FC Chelsea bestimmt derzeit die Schlagzeilen. Am Deadline Day schlugen die Blues nochmals spektakulär zu und verpflichteten den argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez von Benfica Lissabon für 121 Millionen Euro. Mit dem 22-Jährigen hat Chelsea nun bereits 16 neue Spieler in dieser Saison unter Vertrag genommen und insgesamt 611 Millionen Euro für Transfers ausgegeben.Ob nun der erhoffte sportliche Erfolg eintritt? Denn dieser blieb bisher aus. Die West-Londoner befinden sich in der Premier League derweil nur auf Platz zehn, die Champions League Plätze rücken in weite Ferne und der Druck wird für alle Beteiligten immer größer. Deshalb sollen nun Punkte her - und das bereits am Freitagabend im West London Derby gegen den FC Fulham.Verhindern will das Fulham-Keeper Bernd Leno, der durch seinen Wechsel von Arsenal zu den Cottagers seinen Stammplatz zurückerlangt hat und sich mit dem Aufsteiger derzeit auf Europa-League-Kurs befindet. Im Exklusiv-Interview mit Sky (https://sport.sky.de/fussball/artikel/dfb-bernd-leno-exklusiv-zur-neuer-verletzung-und-zum-fc-fulham/12801384/35311) spricht der Ex-Leverkusener über den Millionen-Wahnsinn auf dem Transfermarkt und seinen Comeback-Plan in der Nationalmannschaft.Wie sich Leno und der FC Fulham gegen das neu aufgestellte Chelsea schlagen, ist am Freitag ab 20.50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event zu sehen.Harry Kane vs. Erling Haaland - Tottenham empfängt ManCity im "Match of the Week"Erst vor zwei Wochen standen sich beide Teams in der Liga gegenüber, da die eigentlich für den 7. Spieltag angesetzte Partie nachgeholt werden musste. In dem ereignisreichen Match schlug letztlich Manchester City die Spurs mit 4:2. Unter den Torschützen befand sich auch Erling Haaland, der mit sagenhaften 25 Treffern die Torschützenliste anführt. Direkt dahinter folgt der Topstürmer Tottenhams, Harry Kane (16 Tore). Da der Abstand auf Tabellenführer Arsenal schon fünf Punkte beträgt und die Gunners zudem ein Spiel weniger absolviert haben, dürfen sich die Citizens derweil keine Niederlage erlauben. Die Elf von Antonio Conte hingegen will an den Champions League Plätzen dranbleiben.Am Sonntag begrüßen ab 17.00 Uhr die Sky Experten René Adler und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD.Sky zeigt von Freitag bis Sonntag alle zehn Spiele des 22. Spieltags der Premier League, acht davon live. Die Partie Aston Villa gegen Leicester City ist für Sky Sport Kunden am Samstag ab 16.00 Uhr im Livestream auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App zu sehen.Das Topspiel der WSL am Sonntag liveAm Sonntagabend zeigt Sky außerdem das Topspiel des 13. Spieltags der Women's Super League. Der Tabellendritte FC Arsenal gastiert bei West Ham United. Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Deutschland: Sky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live. Die Live-Übertragungen der Premier League und der WSL sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Der 22. Spieltag der Premier League bei Sky: Spieltag der Premier League bei Sky:Freitag:20.50 Uhr: FC Chelsea - FC Fulham live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top EventSamstag:13.20 Uhr: FC Everton - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event15.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: Manchester United - Crystal Palace live auf Sky Sport 716.00 Uhr: Aston Villa - Leicester City im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App18.20 Uhr: Newcastle United - West Ham United live auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14.50 Uhr: Nottingham Forest - Leeds United live auf Sky Sport Premier League17.00 Uhr: "Match of the week": Tottenham Hotspur - Manchester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD19.30 Uhr: What a Strike! 