Nelson Peltz soll Mitglied des Disney-Vorstands werden. Das hat Walt-Disney-Aktivist Trian Fund Management am Donnerstag von den Aktionären gefordert. Er soll ein konkretes anderes Vorstandsmitglied ersetzen. So soll "die Magie bei Disney" wieder zum Leben erweckt werden.Von Angela PalumboBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradPeltz ist einer der Gründungspartner von Trian. Die Trian Investmentfonds besitzen insgesamt etwa 9,4 Millionen Disney-Aktien, was einer Beteiligung von weniger als 1 Prozent ...

