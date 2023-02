Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im SSA-Segment wurden im Januar 48 Emissionen mit einem Volumen von 63,4 Mrd. EUR platziert, so die Analysten der Helaba.Davon seien 8 Transaktionen (12,2 Mrd. EUR) auf Supranationals entfallen. In dieser Woche sei das Land Hessen mit seiner Emission einer knapp 10-jährigen Landesschatzanweisung eindrucksvoll herausgeragt. Entgegen der Erwartungen sei diese mit einem Volumen von 2 Mrd. EUR begeben worden. Das Orderbuch i. H. v. 4,6 Mrd. EUR sei imposant ausgefallen, sodass es Hessen während des Bookbuildings gelungen sei, die anfängliche Spread-Vorgabe um 2 Bps. auf final MS-1. einzuengen. Eine Neuemissionsprämie habe nicht geboten werden müssen. Auch im Vergleich mit der in der Vorwoche begebenen NRW-Anleihe - diese sei final bei MS+2 Bps. gepreist worden - sei das Resultat bemerkenswert gewesen. ...

