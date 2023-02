Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Entgegen dem Trend der jüngsten Signale aus dem Vereinigten Königreich und Nordamerika hielt die EZB an ihrer bisherigen Prognose fest und erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte, wobei sie eine weitere Anhebung um einen halben Punkt auf ihrer nächsten Sitzung im März in Aussicht stellte, so Dave Chappell, Senior Fixed Income Portfolio Manager bei Columbia Threadneedle. ...

