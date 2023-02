Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED, die Europäische Zentralbank und auch die Bank of England haben ihre Leitzinsen angehoben und die Erwartungen erfüllt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sowohl in Amerika als auch in der Eurozone werde man den Weg weitergehen. In Amerika etwas moderater, in der Eurozone im März noch einmal beherzt mit erneut 50 Basispunkten. Die Frage, die sich jetzt die Marktteilnehmer stellen würden, sei: "Was kommt danach?" Somit würden Wirtschaftskennzahlen und Statements von Notenbankmitgliedern wieder in den Fokus rücken. Nach einem kurzen Schnuppern von Höhenluft über 1,1000 bei EUR/USD habe sich der Kurs knapp unter 1,0900 eingependelt. Je nach Datenlage sollte die Bandbreite in den nächsten Tagen zwischen 1,0830 und 1,1030 liegen. (03.02.2023/alc/a/a) ...

