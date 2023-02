Der ÖPNV-Betreiber VAG Nürnberg beschafft von Mercedes-Benz 46 eCitaro. Die 16 elektrischen Solo- und 30 Gelenkbusse sollen nach und nach alle noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Damit wird fast die Hälfte der VAG-Busflotte elektrisch unterwegs sein. In der VAG-Flotte werden die eCitaros auf 39 Elektrobusse von MAN treffen, die der ÖPNV-Betreiber bereits Anfang 2021 bestellt hatte. Wenn dann die ...

