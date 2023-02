Intel spricht bereits von einer handfesten Krise und den schwersten Tagen seit den 1980er Jahren und auch bei den meisten anderen Tech-Konzernen läuft es derzeit nicht so richtig. Lediglich bei Apple scheint es kaum Probleme zu geben und Produktionsausfälle aufgrund von Corona im vergangenen Jahr wurden mittlerweile schon weitestgehend verdaut.Nun ist es nicht so, als wären die vielen Probleme im Sektor an Apple (US0378331005) vollkommen spurlos vorbeigegangen. Die Aktie des iPhone-Herstellers musste durchaus Federn lassen und ging auf Jahressicht um 15 Prozent in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...